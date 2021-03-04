Нарьян-Мар, , 19:30 — REGNUM С 5 марта в Ненецком автономном округе отменяется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружной администрации.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, полным ходом идёт вакцинация. В связи с этим есть предложение отменить режим самоизоляции для граждан 65+. У жителей определённо есть выбор, и те, кто хочет, имеют возможность вакцинироваться. Кроме того, люди старшего возраста чаще вакцинируются, чем молодёжь. Поэтому предлагаю эту норму снять и отменить самоизоляцию для людей 65 и старше», — сказал губернатор округа Юрий Бездудный.

Напомним, прививку от COVID-19 сделали более двух тысяч жителей НАО.