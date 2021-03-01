Москва, , 14:02 — REGNUM В отличие от других стран, в России на фоне эпидемии коронавируса объёмы переданной донорами крови возросли. Об этом 1 марта заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на рабочей встрече президента России Владимира Путина с ней.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Нашим полномочием является координация службы крови, поэтому особое внимание мы уделили мониторингу заготовки крови и передачи необходимых компонентов крови медицинским организациям на основе единой информационной базы данных», — заявила Скворцова.

«В отличие от других стран, в которых из-за эпидемии резко сократилось число и доноров, и донаций, мы не только не сократили объём переданной крови и компонентов, но увеличили по сравнению с 2019 годом более чем на 15%», — указала она.

В апреле 2020 года был также открыт национальный центр координации создания антиковидной плазмы, который координировал работу по этому направлению, создал методические рекомендации, по которым работали все регионы России.

«Накопительно мы заготовили более 22 тонн антиковидной плазмы», — отметила Скворцова.