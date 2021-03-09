Мурманск, , 10:22 — REGNUM В Мурманской области стартовал четвертый этап исследования коллективного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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На первом этапе, в августе 2020 года, в исследовании участвовали 3 117 человек. Кровь сдавали и дети, и взрослые. Во втором этапе, в октябре 2020 года, участвовали 2 008 человек — те же самые люди, которые сдавали кровь на первом этапе. На третьем этапе исследователи определяли дальнейшую стойкость иммунного ответа и его динамику у каждого волонтёра и в популяции в целом.

«Наблюдение за показателями у одних и тех же людей позволило оценить изменение иммунной прослойки населения в динамике за 7 месяцев. На очередном этапе будут изучать длительность сохранения антител в организме человека и динамику иммунного ответа», — рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии коронавирус был выявлен у 47 365 жителей мурманской области, 985 из них скончались.