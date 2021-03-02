Горно-Алтайск, , 10:57 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом, что более чем в пять раз больше, чем 1 марта (5 случаев). В числе заразившихся шесть детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Усть-Коксинского района, у шести жителей Усть-Канского района, у пяти жителей Кош-Агачского района, у четырёх жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Чойского района», — отметили в штабе.

Общее число подтверждённых случаев заражения, таким образом, достигло 16 254. Выздоровели к настоящему времени 15 937 человек. Скончались в республике за весь период пандемии 192 пациента с коронавирусом.

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