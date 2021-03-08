Рязань, , 12:00 — REGNUM В Рязанской области 8 марта подтверждено ещё 62 случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 249 пациентов с COVID-19.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,2%. С начала пандемии в Рязанской области выявлен 24 тыс. 981 носитель инфекции. В тяжёлом состоянии в больницах 35 пациентов, из них 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Выздоровели 23 тыс. 88 человек, в том числе 71 — выписан за истекшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба, скончались ещё два пациента. Всего осложнения, вызванные COVID-19, стали причиной смерти 314 человек.