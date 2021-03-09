Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 131 нового зараженного коронавирусом, что на два человека меньше, чем сутками ранее. Наибольшее число инфицированных выявлено в районном центре Всеволожск. Об этом 9 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена в 68 населенных пунктах всех 17 районов Ленобласти. Однако наибольшее количество зараженных во Всеволожском районе (35), в том числе в райцентре Всеволожске (10).

Помимо этого, за минувшие сутки в области был выписан 121 выздоровевший, а также зарегистрировано еще 13 летальных исходов от ковида, что на пять случаев больше того, что регистрировалось в предыдущие двое суток.

Таким образом, с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусной инфекцией заразились 37 278 человек, из них 34 190 выздоровели, еще 2364 человека продолжают лечение. Умерли от ковида 724 жителя.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона, в настоящий момент в области развернуто 1294 койки для пациентов с COVID-19. Свободно 343 койки (26,51%), в том числе 14 — в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова». В палатах реанимации свободно 146 коек.

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