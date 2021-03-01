Петрозаводск, , 10:07 — REGNUM В Республике Карелия продолжает снижаться количество новых случаев коронавируса. За минувшие стуки в регионе было выявлено 93 новых инфицированных, что на два человека меньше, чем сутками ранее и в среднем на 30 человек меньше, чем регистрировалось всю последнюю неделю февраля. Об этом 1 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа выявленных инфицированных заболели 89 человек, из них 19 имеют симптомы средней тяжести, один в тяжелом состоянии. Вместе с тем, выписаны по выздоровлению 111 человек из ранее зараженных.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 6649,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2893,4 случая, по Северо-Западу — 5109,5», — уточнили в оперштабе.

Таким образом с начала пандемии в Карелии было выявлено 41 021 зараженный, из них 36 852 выздоровели. Умерло 308 человек, в том числе двое — за минувшие сутки.

Новые смерти были зарегистрированы в Пудожской ЦРБ скончалась жительница Пудожа 1945 года рождения, в Сортавальской ЦРБ скончалась жительница поселка Хелюля 1956 года рождения.

«Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания», — подытожили в оперштабе.

Отметим, что, помимо инфицированных коронавирусом, в регионе с начала пандемии регистрируется большое число заболевших внебольничной пневмонией. Только за 28 февраля в регионе было госпитализировано с таким диагнозом 14 человек. А начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 5081 пациент, 119 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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