Саранск, , 21:12 — REGNUM В настоящее время в Мордовии в режиме ковидных госпиталей работают восемь медицинских учреждений. В них имеется 935 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

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По данным на 3 марта, занято 684 койки, сегодня свободными остаются 29% мест.

В ближайшее время к штатному режиму работы вернутся ещё два медицинских учреждения.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе остается стабильной, но напряженной, заявил врио главы республики Артем Здунов на заседании оперативного штаба. Он добавил, что в течение последней недели в структуре выявленных заражений коронавирусом 44% составляют пожилые жители республики.

Кроме того, по данным оперативного штаба Мордовии, в 10 районах темп распространения инфекции превышает среднереспубликанский показатель — это Большеберезниковский, Ардатовский, Атюрьевский, Краснослободский, Торбеевский, Чамзинский, Ковылкинский, Кочкуровский, Кадошкинский районы, а также Саранск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии продлеваются ограничения для работающих граждан в возрасте старше 65 лет. Так, в период с 9 по 19 марта застрахованные лица смогут получить больничный лист и соблюдать самоизоляцию.

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