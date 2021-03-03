Нальчик, , 14:44 — REGNUM В Кабардино-Балкарии прирост числа COVID-пациентов снижается медленнее, чем в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Так, в республике, по данным федерального оперативного штаба на 3 марта, ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом составляет около 70. С учетом того, что в начале февраля 2021 года этот показатель составлял около 85, снижение прироста числа пациентов за месяц не превысило 18%.

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В то же время соседи Кабардино-Балкарии по округу демонстрируют более чем двукратное снижение показателя заболеваемости. Так, в Ставропольском крае число новых ежедневно выявляемых случаев заражения снизилось в 2,5 раза, в Дагестане — почти в два раза, в Чечне — в три раза.

Общие цифры ежедневного прироста числа носителей коронавируса по СКФО на 3 марта таковы: на Ставрополье — 93 случаев заражения, в Кабардино-Балкарии — 69, в Дагестане — 40, Карачаево-Черкесии — 36, Северной Осетии — 27, Ингушетии — 21, Чечне — 10 новых носителей коронавируса.