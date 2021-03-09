Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM В Ростовской области суточный прирост носителей коронавируса сократился до 262 человек. Это на шесть случаев заражения меньше, чем днём ранее, сообщает ИА REGNUM 9 марта.

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Положительный результат теста на коронавирус получили жители 41 муниципального образования. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (100), Неклиновском районе (13) и Новочеркасске (десять). Более 30% заразившихся — люди старше 66 лет, 7,6% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области было выявлено 75 тыс. 490 носителей коронавируса.

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