Москва, , 13:50 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 является добровольным шагом, и ни для кого нет принудительных мер в этой сфере. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это абсолютно добровольный процесс, и, конечно, здесь никакой обязаловки нет и быть не может», — сказал Песков.

Он признался, что не знает, прививался ли заболевший COVID-19 помощник президента РФ Максим Орешкин или нет.