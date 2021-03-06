Белгород, , 12:04 — REGNUM В Белгородской области 6 марта подтверждены 97 случаев заражения коронавирусом, что на один больше, чем сутками ранее. Общее количество носителей инфекции превысило 32 тысячи. Выздоровели ещё 200 пациентов, скончались четыре человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области выявлены 32 тыс. 18 носителей коронавируса. Справились с заражением 27 тыс. 695 человек. В стационарах продолжают лечение 946 пациентов, из них 28 в тяжёлом состоянии на ИВЛ.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 501 человек