Москва, , 12:39 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций предоставил все необходимые данные Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) по российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» и теперь с нетерпением ожидает экспертизы Комитета по лекарственным средствам для медицинского применения. Об этом 4 марта заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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Руководитель фонда напомнил, что в настоящее время российский препарат уже одобрен государственными регуляторами более чем в 40 странах мира.

«Партнёрство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию», — подчеркнул Дмитриев.

По его словам, одобрение EMA позволит обеспечить вакциной «Спутник V» 50 млн жителей ЕС, начиная с июня 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, комитет по лекарственным средствам для медприменения Евроагентства лекарственных средств (EMA) начал экспертизу российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Соответствующее решение было принято в структуре ЕС с учётом итогов лабораторных и клинических исследований препарата на взрослых. Также агентство проанализирует соответствие вакцины на соответствие установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

Напомним, на сегодняшний день уже две страны Европейского союза — Венгрия и Словакия — одобрили применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, не дожидаясь его регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA).