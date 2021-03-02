Москва, , 16:36 — REGNUM Роспотребнадзор разрешил проведение школьных экскурсий в музеи при условии строгого соблюдения мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщили 2 марта в пресс-службе ведомства.

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"Роспотребнадзор согласовал возможность посещения музеев школьными классами в рамках просветительско-образовательных программ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Минкультуры было направлено письмо, в котором указано, что «с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в России и возобновления очных занятий учащихся в школах возможен прием музеями отдельных классов при неукоснительном соблюдении профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором».

При этом уточняется, что группы школьников для посещения музеев должны формироваться из учащихся одного класса, так как на сегодняшний день продолжает действовать норма о запрете проведения массовых мероприятий для детей «с участием различных групп лиц».

По данным Роспотребнадзора, просьба разрешить организованные посещения музеев школьниками ранее поступила от президента Союза музеев России, генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, который указал на то, что, по мнению профессионального сообщества, музейные программы являются частью образовательного процесса.