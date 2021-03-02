Архангельск, , 14:02 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 117 носителей коронавируса SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном штабе.

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Лидеры по суточному приросту заболевших — Мезенский район (+30) и Архангельск (+24). Новые случаи заболевания выявлены также в Плесецком, Пинежском, Онежском, Виноградовском и других районах области. На лечении с COVID-19 находятся 4258 человек.

За сутки после COVID-19 выздоровело 197 человек. Всего с начала пандемии инфекцию перенесли 52 633 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за месяц сократили более 600 ковидных коек.