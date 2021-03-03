Махачкала, , 14:25 — REGNUM В Дагестане число выявляемых случаев заражения коронавирусом в сутки снизилось в два раза. За минувшие сутки был подтвержден диагноз всего у 40 человек, в то время как месяц назад — в начале февраля 2021 года — ежедневно выявляли COVID-19 у 80−85 жителей региона, сообщили 3 марта в федеральном оперативном штабе.

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Общее число носителей новой опасной инфекции достигло в республике 29 901 человека. Из них смогли справиться с болезнью 27 647 пациентов.

Число случаев летального исхода от осложнений после перенесенного COVID-19 составило 1350. Это по-прежнему самый высокий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе. Ежедневно фиксируется от одного до пяти смертельных случаев. За минувшие сутки скончались пятеро жителей Дагестана.