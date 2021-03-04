Ханты-Мансийск, , 14:44 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 87 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 86 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 4 марта коронавирусом заразился 31 641 человек. Выздоровел 29 701 человек, скончались 298 пациентов с COVID-19 (на два человек больше, чем днём ранее).