Черкесск, , 18:36 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вновь продлен режим самоизоляции для лиц в возрасте старше 65 лет. Они обязаны оставаться дома до 19 марта. Указ об этом подписан 5 марта главой республики Рашидом Темрезовым.

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В указ о введении режима повышенной готовности, который был подписан в марте 2020 года внесены поправки, согласно которым трудоустроенным пожилым гражданам указанного возраста предписано не работать, за ними сохраняется право на выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

Как сообщало ИА REGNUM, к 5 марта в Карачаево-Черкесии число носителей коронавируса выросло до 19 224 человек, вылечились от COVID-19 17 518 пациентов. Число случаев летального исхода составило 64.

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