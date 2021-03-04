Москва, , 13:45 — REGNUM В Вооруженных силах России за последние четыре месяца число выписанных после лечения от COVID-19 существенно превышает число инфицированных. Об этом 4 марта заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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По его словам, благодаря своевременно принятым мерам оборонному ведомству удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию и значительно снизить число заболеваний COVID-19.

«За последние четыре месяца количество выписанных существенно превышает число инфицированных, тех, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция», — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России перевело военные медицинские учреждения на плановый режим работы после обеспечения защиты от распространения коронавируса.

К моменту возвращения в нормальный режим работы персонал медучреждений «прошел вакцинацию, либо имеет высокий титр антител к новой коронавирусной инфекции», а загрузка многофункциональных медицинских центров заболевшими COVID-19, снизилась до 40%.

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