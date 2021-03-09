Ставрополь, , 14:50 — REGNUM В Ставропольском крае число подтвержденных тестов на коронавирус вновь снизилось. После кратковременного подъема показателя суточной заболеваемости прирост числа пациентов с COVID-19 составил на утро 9 марта 62 человека, а за предыдущий день — 66 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Значительно сократились и показатели выздоровевших. Если 7 марта было снято с учета в связи с излечением 99 человек, 8 марта — 64 пациента, то на утро 9 марта их число составило всего 17 человек.

За эти же сутки скончались от COVID-19 еще четверо жителей Ставрополья.

Общее количество носителей коронавируса в крае составило 48 232 человека, справился с болезнью 44 441 из них. Не удалось спасти врачам 1126 пациентов.