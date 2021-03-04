Иркутск, , 07:10 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1919 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 4 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 56 733 человек (+203 за сутки).

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Госпитализированы 1650 пациентов (-+8 за сутки). Выздоровели 53 495 пациентов (+315 за сутки). Ещё 237 (+2 за сутки) жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+1 за сутки).

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