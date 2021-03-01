Кызыл, , 13:18 — REGNUM В Туве за неделю с 20 по 26 февраля зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, всего с начала года жертвами COVID-19 стали 20 человек.

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«В рейтинге регионов Сибирского федерального округа Тува занимает третье место среди регионов с минимальным числом потерь после Республики Алтай и Томской области», — добавили в минздраве.

На лечении в стационарах и на дому остаются 137 больных, что на 4 больше по сравнению с предыдущей неделей. У 69 пациентов развилась пневмония. 20 больных находятся в тяжёлом состоянии, к аппарату ИВЛ подключён один человек. Свободный коечный фонд составляет чуть менее 42%.

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