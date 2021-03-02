Казань, , 09:54 — REGNUM В Татарии за минувший день произошли пять новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Очередными жертвами болезни стали три женщины и двое мужчин, сообщает 2 марта оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Причины смерти пациентов 1933, 1945, 1948, 1949 и 1958 годов рождения установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Таким образом, по состоянию на 2 марта в республике скончались с начала наблюдения 338 жителей.

ИА REGNUM ранее сообщало, решение о снятии коронавирусных ограничений пока принимать рано, а ослабить введенные требования возможно получится после 8 марта. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

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