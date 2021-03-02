Саранск, , 12:36 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Мужчина 1945 года рождения поступил в Мордовскую республиканскую центральную клиническую больницу с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Течение заболевания усугубляли сопутствующие патологии, в том числе гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 163 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 марта в регионе выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 47 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 928 случаев.

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