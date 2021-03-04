Москва, , 15:59 — REGNUM В России с каждым месяцем увеличивается план производства вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе круглого стола на тему развития национальной фармацевтической промышленности в Совете Федерации сообщила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова.

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Она уточнила, что в феврале план производства таких препаратов составлял примерно 7 млн доз, то на март «эта цифра будет существенно увеличена».

«Планируется, что в мае 2021 года общий объём производства составит более 50 млн комплектов вакцин», — добавила Трапкова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора на февраль, в России в гражданский оборот было введено свыше 43 тыс. доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», которую создали в новосибирском научном центре «Вектор».

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, всего выпущено для использования населением 7,9 миллиона комплектов доз вакцин. При этом до конца первого полугодия 2021 года планирует произвести 88 млн комплектов доз вакцин от коронавируса. отмечается, что в этом количестве не учитывается препарат «КовиВак».