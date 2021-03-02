Екатеринбург, , 06:39 — REGNUM В Свердловской области снова продлён режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и представителей групп риска. Изменения внёс губернатор Евгений Куйвашев и они вступили в силу со 2 марта.

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Согласно поправкам, теперь режим действует до 15 марта. Гражданам не рекомендовано покидать свои дома. Это сделано для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, также новым указом главы региона увеличен лимит на число посетителей культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, а также в театрах, концертных организациях, филармониях и кинотеатрах. Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности действует на Среднем Урале с марта 2020 года.

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