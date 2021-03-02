Псков, , 07:31 — REGNUM В Великолукской межрайонной больнице Псковской области зафиксировали очаг распространения коронавирусной инфекции. Он обнаружился в урологическом отделении этого стационара.

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«Отделение закрыто, там проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Больница продолжает работать в обычном режиме», — сообщает официальный канал Псковской области в Telegram.

Этот очаг стал вторым для Великолукской межрайонной больницы — ранее вспышка была зафиксирована в отделении нарушения мозгового кровообращения.

Тем временем Псковская городская больница с 3 марта возвращается к штатному режиму работы после проведенной дезинфекции. С 25 февраля больница была закрыта после того, как прекратила использоваться в качестве инфекционного госпиталя.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Псковской области выявлено 89 новых случаев коронавируса, что на десять случаев меньше, чем сутками ранее. Выписаны за сутки семь человек, скончался один пациент, общее число умерших от ковида возросло до 169 человек.

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