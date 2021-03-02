Томск, , 06:30 — REGNUM В Томской области от COVID-19 вакцинированы 23,3 тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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По состоянию на 1 марта прививку от коронавирусной инфекции сделали 23 380 жителей Томской области, в том числе оба компонента вакцины получили 7048 человек.

С начала прививочной кампании в Томскую область поступило 34 512 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта в регионе выявлено 30 310 носителей коронавируса, выздоровели 28 234 человека. За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 319 жителей Томской области.

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