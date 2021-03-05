Саратов, , 11:01 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 5 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 50 459 человек, за сутки инфицированы 189 жителей. Накануне заболели 187 человек. Выздоровели с начала пандемии 45 499 пациентов, или 90,2%, за сутки — 138 человек. Всего скончались 659 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове подтверждено 86 новых случаев, в Балаковском — 19, в Энгельсском — 14, остальные — в других муниципалитетах области. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано среди жителей старше 60 лет — 67 пациентов, 38 заболевших — в возрасте от 50 до 59 лет, 29 человек — в возрасте от 40 до 49 лет, 27 — от 30 до 39 лет, 17 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у четырех человек.

В лабораториях за все время проведено более 1 234 тыс. исследований, за сутки — свыше 6 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, Министерство здравоохранения России завершило оценку вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» для применения у людей старше 60 лет. Ранее вакцина «ЭпиВакКорона» прошла доклинические исследования продолжительностью 4,5 месяца, первый этап клинического исследования вакцины представлял собой открытое исследование, а второй закончился в сентябре минувшего года.

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