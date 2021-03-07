Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM Ещё 272 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 марта. Накануне сообщалось о 270 новых носителях инфекции.

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Случаи заражения зарегистрированы в 38 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (102) и Красносулинском районе (десять). Чуть менее 30% новых носителей коронавируса — люди старше 66 лет, 6,3% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 74 тыс. 960 человек.

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