Москва, , 04:13 — REGNUM Эпидемия коронавирусной инфекции в России может завершиться уже в середине 2021 года, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ по Центральному федеральному округу Андрей Малявин в интервью телеканалу «Москва 24».

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Уверенность в таком прогнозе он объяснил началом массовой вакцинации и появлением большого числа переболевших COVID-19, то есть выработкой коллективного иммунитета у жителей России.

«Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию», — сказал он.

Эксперт добавил, что создание противовирусного препарата прямого действия, который смог бы помочь в борьбе с эпидемией, займёт по меньшей мере пять лет, поэтому рассчитывать на этот фактов в обозримом будущем не стоит.

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