Красноярск, , 13:30 — REGNUM В Красноярске следствие устанавливает обстоятельства инцидента в торговом центре «Квант». Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Из полиции в следственные органы поступило сообщение о том, что в торговом центре 32-летний мужчина отказался подчинится законным требованиям двух полицейских (надеть маску) и применил к ним физическую силу.

По данному факту проводится проверка. Также следователи проверят действия полицейских «на предмет возможного превышения должностных полномочий».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подытожили в ГСУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, видео задержания красноярца без маски 5 марта появилось в интернете. По данным полиции, инцидент произошёл 4 марта. На кадрах видно, что посетитель ТЦ лежит на полу, а двое полицейских не дают ему встать и заламывают руки. При этом находящиеся рядом люди просят полицейских прекратить эти действия.

В ГУ МВД по края подчеркнули, что посетителей без маски было двое — мужчина и женщина. На неоднократные требования правоохранителей надеть маски и назвать свои данные «граждане не реагировали и попытались скрыться»:

«В соответствии с Федеральным законом «О полиции» к мужчине была применена физическая сила».

Кроме того, в краевом главке МВД утверждают, что во время задержания мужчина «ударил сотрудников ППСП».

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