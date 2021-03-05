Ижевск, , 08:22 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 5 марта прививку от коронавируса сделали 29 887 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получил 12 761 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За сутки были впервые вакцинированы 1286 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 1859 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 марта в республике провели 891 556 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2979 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2817 исследований.

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