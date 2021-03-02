Ульяновск, , 11:47 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом меньше, чем количество вылечившихся, составив соответственно 99 и 103. В тоже время зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 2 марта, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 47 885 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 99.

Победили болезнь 44 387 человек, доля выздоровевших составляет 92,7%. Из них за сутки вылечились 103 человека. В настоящее время в регионе продолжают лечение 2676 больных COVID-19.

Также за последние сутки в Ульяновской области умерли восемь пациентов с коронавирусом. Всего в регионе от COVID-19 умерли 822 человека.

В 2021 году в Ульяновской области на льготное лекарственное обеспечение жителей потратят свыше 1,3 млрд рублей.