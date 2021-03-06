Абакан, , 08:19 — REGNUM В Хакасии за сутки выявили 22 новых случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 21 421. Об этом утром 6 марта сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

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Наибольшее число заразившихся выявили в Абакане (12 человек) и Саяногорске (шесть человек).

В стационарах проходят лечение 119 (-18) пациентов с COVID-19. Из них в реанимации находится 21 пациент, в том числе на аппаратах ИВЛ — пятеро. Амбулаторно лечатся 333 (-10) человека.

За последние сутки в регионе прошли курс лечения и выздоровели 44 человека. С начала эпидемии — 20 495 человек, что составляет 95,7% от общего числа заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом.

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