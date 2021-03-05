Казань, , 12:03 — REGNUM В Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 5 марта, прошли 89 223 жителя. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки число привитых возросло на 2353 человека. Вторую дозу препарата получили 20 564 жителя. От общего числа провакцинированных порядка 41,26% — граждане старше 60 лет. Всего в республику поступило 115 822 комплекта доз вакцины «Спутник V», использовано 77% препарата.

ИА REGNUM ранее сообщало, Российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» разрешена для использования пожилым лицам, так как она успешко прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше.

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