Оренбург, , 13:00 — REGNUM В Оренбургской области прививку от коронавирусной инфекции получили 28 582 пенсионера, что составляет половину всех вакцинированных оренбуржцев, сообщает областной минздрав.

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По данным ведомства, на сегодняшний день в регионе вакцинировано 59 545 человек. Все они чувствуют себя хорошо. В медицинских организациях организовано 69 прививочных пунктов. В приоритетном порядке вакцинации подлежат лица из группы риска, а именно граждане в возрасте старше 60 лет.

Напомним, в Бузулукском районе из сел организована доставка пожилых людей в прививочные пункты. Помимо того, что пенсионеры получают прививку, они еще и проходят диспансеризацию.

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