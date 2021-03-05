Москва, , 18:19 — REGNUM Количество уголовных дел, возбуждённых в России в прошлом году в связи с ложными сообщениями о COVID-19, составило 58, сообщил 5 марта на расширенном заседании коллегии СКР глава ведомства Александр Бастрыкин.

Бастрыкин «Пришлось возбудить 58 уголовных дел о таких фактах, по 31 расследование завершено».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года стало известно, что Роскомнадзор с начала пандемии коронавируса устранил свыше тысячи недостоверных публикаций о COVID-19.

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