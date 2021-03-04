Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки официально подтверждено 12 смертей пациентов, заболевших COVID-19. Это в два раза больше, чем было зафиксировано за предыдущие сутки, сообщили 4 марта в федеральном оперштабе.

Суточные случаи коронавируса в Ленобласти Vk.com/minuscovid_lo

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Последний раз больше 12 летальных исходов за сутки констатировали 20 февраля, после чего суточная смертность показала тренд на снижение. С учетом новых данных жертвами ковида в Ленобласти стали уже 675 человек.

При этом суточная выявляемость новых случаев заражения коронавирусом демонстрирует стабильность: за сутки подтверждено 145 случаев, это всего на один больше, чем днем ранее.

Больше всего новых носителей за сутки обнаружено в Приморске (Выборгский район, 15 человек), Гатчине (14), Сланцах и Мурино (по 8).

Нарастающим итогом в Ленобласти выявлено 36 589 случаев инфекции за время пандемии, вылечились 33 214 человек, в том числе за последние сутки выписаны 218 пациентов.