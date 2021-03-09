Москва, , 10:35 — REGNUM Последние данные экономической статистики подтверждают оптимистичные представления о довольно быстром восстановлении мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«Мировая торговля уже в декабре вернулась до предпандемийных уровней. Опережающие индикаторы, такие как PMI, указывают на сохраняющуюся положительную динамику — в частности, глобальный PMI в феврале находился на максимальных уровнях с 2018 года, — сказал Салихов. — Об улучшении ситуации на мировом рынке нефти свидетельствуют данные о снижении запасов нефти в хранилищах и уверенный рост цен».

Как полагает Салихов, основные риски в краткосрочной перспективе связаны с потенциальными ошибками в проведении антикризисной политики.

«В частности, в последние месяцы во многих странах, в том числе и в России, наблюдалось ускорение инфляции, — пояснил Салихов. — Вероятно, основным драйвером инфляции выступают масштабные антикризисные расходы и программы, а также денежно-кредитная накачка со стороны основных центральных банков. Рост инфляции означает, что центральные банки могут ужесточить денежную политику, что может обернуться ростом процентных ставок. Недавний рост ставок по госдолгу США является хорошим примером, что ситуация сверхнизких ставок может довольно быстро измениться».

По словам экономиста, бюджетная политика после рекордных дефицитов 2020 года также будет ужесточаться в 2021—2022 годах, что тоже способно вызвать негативные последствия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что главный риск для мировой экономики и отдельно для конъюнктуры нефтяного рынка связан с пандемией, а именно с длительным сохранением карантинных мер.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа главная угроза мировой экономике