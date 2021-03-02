Самара, , 09:26 — REGNUM В Самарской области постепенно уменьшается количество пациентов с COVID-19, поэтому с 1 марта в медицинских учреждениях области 850 коек вернули в штатный режим работы. Об этом 1 марта сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании областного оперативного штаба.

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По его словам, если будет фиксироваться рост заболеваемости, эти койки будут возвращены для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Он также сообщил, что 1 марта в область поступило еще 9,4 тысяч доз вакцины от COVID-19. Уже привито первым компонентом 102 455 человек, а завершили вакцинацию 39 813 человек. Вакцинацию проводят в 142 прививочных пунктах.

Сообщается, что по области зафиксировано снижение заболеваемости внебольничной пневмонией на 23% в сравнении с прошлой неделей, а вот заболеваемость ОРВИ увеличилась на 14,4%, при этом специалисты не выявили ни одного случая гриппа.

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