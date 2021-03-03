Казань, , 11:08 — REGNUM В Казани регулярно проводят профилактические рейды по выявлению нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Только за февраль было проверено 11 692 единицы общественного транспорта на 342 контрольных точках. Об этом сообщает городской комитет по транспорту.

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В казанских автобусах, троллейбусах, трамваях и на станциях метро в феврале выявили 8439 пассажиров, нарушающих масочный режим. В период с 20 по 28 февраля режим нарушили 1553 пассажиров, проверили 1929 единиц общественного транспорта на 68 контрольных точках. Индивидуальные средства защиты горожане надели сразу после замечаний контрольно-ревизорских служб.

Аналогичные рейды продолжатся и впредь, предупредили в городской администрации.

ИА REGNUM ранее сообщало, решение о снятии коронавирусных ограничений пока принимать рано, а ослабить введенные требования возможно получится после 8 марта. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

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