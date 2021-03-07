Владимир, , 17:33 — REGNUM Во Владимирской области 7 марта подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом — на 14 меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 28 тыс. 233 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 25 тыс. 361 пациент, в том числе 112 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 908 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.