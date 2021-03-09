Улан-Удэ, , 07:54 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. Это на 5−10 случаев меньше, чем в предыдущие дни. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 34 631, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 32 352 человека, скончались 730. В стационарах на лечении остаются 754 пациента. 72 тяжёлых больных находятся в реанимации, большинство из которых старше 65 лет.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1064 коек, занято — 754, свободно — 310 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,9%. Амбулаторное лечение проходят 795 пациентов с COVID-19», — отметили в оперштабе.