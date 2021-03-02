Москва, , 13:28 — REGNUM Превышение числа выписанных больных над числом суточной регистрации новых случаев коронавируса является хорошим показателем. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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«По России замечаем устойчивое снижение. Выписка превышена над суточной регистрацией — это хороший показатель. По интенсивности исследований, учитывая бессимптомных, мы стоим на третьем месте. Но если пересчитать на число населения, то Россия на миллион человек исследовала 56 тысяч», — сказал Онищенко.

Он напомнил, что по данному показателю Китай имеет 113 тысяч, Индия — 156 тысяч, а США — миллион: «Но исследования в США не носят характера Китая, который исследует там, где есть очаги».