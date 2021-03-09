Казань, , 14:55 — REGNUM В Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 9 марта, прошли 93 594 человека. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе прививочная кампания в настоящее время проходит с применением препарата «Спутник V». Вторую дозу вакцины получили 38 582 жителя.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 51 человека. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 50 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 9 марта, выявили 18 435 случаев инфицирования. Выздоровели всего 15 029 пациентов, за сутки — один человек. С начала наблюдения подтверждены 364 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2, новых смертей за сутки не произошло.

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