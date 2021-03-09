Москва, , 11:49 — REGNUM Ещё в двух московских центрах начнут работать пункты вакцинации, сообщили 9 марта в оперативном штабе Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

С 10 марта, рассказали в штабе, прививки начнут делать в ТЦ «Круг» и «Тройка».

Сейчас выездные бригады работают в ГУМе, ВДНХ, театре «Геликон Опера», а также в фудмолле «Депо» и нескольких торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве более 700 тыс. человек вакцинировались от коронавирусной инфекции. Как отметила вице-мэр города Анастасия Ракова, большую проходимость дают временные пункты, развёрнутые в торговых центрах.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 700 тысяч жителей Москвы привились от коронавируса