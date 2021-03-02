Уфа, , 15:05 — REGNUM Стимулирующие выплаты медикам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, продлили в Башкирии. Соответствующий указ главы республики Радия Хабиров опубликован 2 марта на официальном интернет-портале правовой информации региона.

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Согласно опубликованному документу, выплаты медикам за работу с пациентами, инфицированными коронавирусом, продлеваются до 30 июня текущего года.

Так, врачам скорой помощи, среднему и младшему медперсоналу с 1 января по 30 июня 2021 года будет выплачиваться соответственно по 1000, 600 рублей и 200 рублей за одну рабочую смену.

Доплаты в таком же размере будут производится врачам и медикам с высшим образованием, среднему и младшему персоналу, работающих в условиях стационаров и в бюро судебно-медицинской экспертизы.

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