Москва, , 11:59 — REGNUM Авиавласти Турции уведомили телеграммой российские авиакомпании о возможном сроке отмены справки об отрицательном тесте на коронавирус для туристов, въезжающих в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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У туристов, прилетающих в Турцию, будут требовать справку с тестом на COVID-19 до 26 мая 2021 года. Тест должен быть произведен не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса в страну. Пассажирам младше шести лет тест не нужен.

Отмечается, что данное распоряжение турецких властей может меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса в Турции и в других странах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, для иностранных туристов, в том числе и российских, власти Турции открываю новое направление для путешествий.

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