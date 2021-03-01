Великий Новгород, , 12:17 — REGNUM В Новгородской области за сутки выявили 65 новых инфицированных коронавирусом, что на три человека меньше, чем сутками ранее. При этом 71 человек из ранее зараженных выписаны по выздоровлению. Об этом 1 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Наибольшее число зараженных за сутки выявлено в Великом Новгороде (23), а также в Новгородском районе (11).

Всего с начала пандемии в Новгородской области было выявлено 27 217 инфицированных коронавирусом, из них 23 713 выздоровели. Умерли от ковида 113 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Заболеваемость коронавирусом в Новгородской области снизилась на 14%